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На Таймыре медведь напал на детей

Происшествия
23 сентября, 16:27 дата обновления: 23 сентября, 17:18 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 23, сентября. /ТАСС

В результате инцидента один ребенок погиб. Второму удалось сбежать

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КРАСНОЯРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Бурый медведь в поселке Хета на Таймыре (север Красноярского края) напал двоих детей, один ребенок скончался. Об этом ТАСС сообщили в управлении ГО и ЧС Таймырского района.

"Двое детей, мальчик и девочка, играли на вертолетной площадке в поселке Хета. На них напал бурый медведь, девочка убежала, а мальчика медведь затащил в кусты и загрыз его", - сказал собеседник агентства.

Медведя застрелили местные жители. Региональное управление Следственного комитета начало проверку, сообщили в ведомстве.

Как сообщили ТАСС местные жители, дети были близнецами. По их словам, информация о появлении медведей возле поселков Таймыра появлялись неоднократно. Так, в поселке Волочанка медведь проник в частный дом, но его спугнул хозяин.

В сентябре были зафиксированы случаи выхода медведей и в Красноярске. В начале сентября специалисты министерства экологии края застрелили медведицу, появлявшуюся на приусадебных участках. В минувший четверг с медведем столкнулся мужчина в лесополосе на окраине города, он залез на дерево, хищника отогнала его собака.

Свыше 20 тыс. медведей

По данным Охотнадзора, в Красноярском крае обитают около 23 тыс. медведей, периодически они нападают на людей. В прошлом году медведь убил водителя самосвала в Эвенкии.

В начале сентября этого года медведь загрыз мужчину в районе поселка Мотыгино, в 2013 году также в Эвенкии медведь покалечил одного и убил другого геолога, в ноябре 2015 года от нападения медведя погиб охотник в Балахтинском районе.

Поселок Хета расположен на правом берегу одноименной реки. Он удален от Хатанги на 140 километров вверх по течению Хеты. В поселке живут 380 человек. 

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