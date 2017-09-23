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В Мехико приостановлен разбор завалов после нового землетрясения

Происшествия
23 сентября, 17:29 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 23, сентября. /ТАСС

По данным Национальной сейсмологической службы, подземный толчок магнитудой 6,1 произошел в штате Оахака

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МЕХИКО, 23 сентября. /ТАСС/. Сотрудники спасательных служб и добровольцы в субботу временно прекратили разбор завалов на месте обрушившихся зданий в столице Мексики после нового землетрясения в штате Оахака. Об этом сообщил национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте.

"Согласно протоколу безопасности, [аварийно-спасательные] операции были приостановлены, специалисты проводят оценку рисков для того, чтобы их можно было продолжить", - сообщил Пуэнте. По данным Национальной сейсмологической службы, подземный толчок магнитудой 6,1 произошел в штате Оахака. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике в минувший вторник. После удара стихии было зафиксировано 11 повторных толчков, только в столице страны были разрушены более 40 зданий. По последним данным, число погибших достигло 293 человек.

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