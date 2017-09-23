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СК: "ВИМ Авиа" продавала авиабилеты, зная о невозможности перелета

Происшествия
23 сентября, 17:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

По данному факту начата доследственная проверка

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" продавала билеты, зная о невозможности перелета в указанные в билетах сроки. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.

"По данным следствия, в аэропорту Домодедово в Москве отложены 15 внутрироссийских и международных рейсов авиакомпании "ВИМ Авиа" отправлением 22 и 23 сентября. По причине задержки авиарейсов 2997 пассажирам причинен имущественный вред. При этом, авиакомпания продавала билеты на авиарейсы, заведомо зная о невозможности осуществления перелетов в указанные дни", - сообщила она.

По данному факту начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

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