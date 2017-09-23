Лидер "Христианского государства" Калинин арестован до ноября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы арестовал лидера организации "Христианское государство" Александра Калинина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Калинина меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 ноября", - сказали в пресс-службе.

МВД России также подтвердило информацию о его аресте в рамках уголовного дела по факту принуждения владельцев киносетей не показывать фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда". "На основании ходатайства следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ ("Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения)", - сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее МВД возбудило уголовное дело по факту принуждения владельцев киносетей не показывать фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда".

Как сообщила Ирина Волк, следственным управлением УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров.

По ее словам, по подозрению в совершении этого преступления задержан руководитель одной из общественных организаций. Волк не уточнила фамилию задержанного.

Однако, как пояснил источник в правоохранительных органах, речь идет о давлении на кинотеатры в связи с показом фильма "Матильда". "Калинин - фигурант этого уголовного дела. Он задержан как подозреваемый", - сказал он.

Ранее Калинина доставили в полицию по делу о поджоге машин рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина.

Руководство киносетей "Формула кино" и "Синема парк" ранее сообщили о том, что приняли вынужденное решение не показывать фильм "Матильда" из-за угрозы безопасности зрителей.