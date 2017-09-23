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Лидер "Христианского государства" Калинин арестован до ноября

Происшествия
23 сентября, 17:26 дата обновления: 23 сентября, 17:42 UTC+3

Мужчина проходит подозреваемым по делу об угрозах киносетям в связи с показом фильма "Матильда"

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы арестовал лидера организации "Христианское государство" Александра Калинина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Калинина меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 ноября", - сказали в пресс-службе.

МВД России также подтвердило информацию о его аресте в рамках уголовного дела по факту принуждения владельцев киносетей не показывать фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда".

"На основании ходатайства следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ ("Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения)", - сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее МВД возбудило уголовное дело по факту принуждения владельцев киносетей не показывать фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда".

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Как сообщила Ирина Волк, следственным управлением УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров.

По ее словам, по подозрению в совершении этого преступления задержан руководитель одной из общественных организаций. Волк не уточнила фамилию задержанного.

Однако, как пояснил источник в правоохранительных органах, речь идет о давлении на кинотеатры в связи с показом фильма "Матильда". "Калинин - фигурант этого уголовного дела. Он задержан как подозреваемый", - сказал он.

Ранее Калинина доставили в полицию по делу о поджоге машин рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина.

Руководство киносетей "Формула кино" и "Синема парк" ранее сообщили о том, что приняли вынужденное решение не показывать фильм "Матильда" из-за угрозы безопасности зрителей.

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