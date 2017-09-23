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Подозреваемый в убийстве девочки под Волгоградом, которую искали неделю, арестован

Происшествия
23 сентября, 17:59 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 23, сентября. /ТАСС

Задержанный полностью признал свою вину в содеянном

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ВОЛГОГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Калачевский районный суд Волгоградской области в субботу избрал в отношении 55-летнего местного жителя меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему инкриминируется убийство 5-летней девочки, которая пропала 15 сентября - ребенка разыскивали неделю, ее тело было обнаружено накануне в принадлежащей злоумышленнику постройке. Об этом ТАСС сообщила представитель регионального управления СКР Наталия Куницкая.

"Следователь сегодня на заседании суда ходатайствовал об избрании подозреваемому местному жителю меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд ходатайство удовлетворил", - сказала Куницкая. Она уточнила, что в ходе допроса задержанный полностью признал свою вину в содеянном.

"В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и свидетели убийства ребенка, проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого преступления", - отметила Куницкая.

Ранее пресс-служба областного управления МВД сообщала, что 55-летний подозреваемый - неработающий, злоупотребляющий алкоголем, ранее неоднократно судимый местный житель. В пятницу он был задержан, тогда же в его хозпостройке было обнаружено тело пропавшей неделю назад 5-летней девочки. Известно, что длительное время задержанный был знаком с ребенком, и между ними сложились доверительные отношения.

Установлению обстоятельств совершения убийства послужила информация, поступившая к полицейским от местного жителя. Мужчина рассказал, что неоднократно видел с пропавшим ребенком подозреваемого, а также сообщил об исчезновении подозреваемого после начала поисковых мероприятий.

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