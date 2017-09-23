В Мехико спасатели возобновили прерванный из-за нового землетрясения разбор завалов

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МЕХИКО, 23 сентября. /ТАСС/. Поисково-спасательные работы на месте обрушившихся зданий в столице Мексики в субботу были возобновлены после вынужденного перерыва, вызванного новым подземным толчком. Об этом сообщил в своем национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в штате Оахака. Удар стихии привел к обрушению моста в этом регионе, который был сильно поврежден предыдущими подземными толчками.
"После осмотра пострадавших районов поисково-спасательные работы продолжаются", - написал Пуэнте. По словам Мигеля Анхеля Мансеры, главы правительства Мехико, субботнее землетрясение не причинило ущерба, однако напугало жителей мегаполиса.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике в минувший вторник. После удара стихии произошло еще 11 повторных толчков, только в столице страны были разрушены более 40 зданий. По последним данным, число погибших достигло 293 человек.