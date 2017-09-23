Ураган "Мария" может задеть побережье штата Северная Каролина 27 сентября

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НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Ураган "Мария" меняет направление движения и способен обрушиться на побережье американского штата Северная Каролина утром в среду, 27 сентября. С таким предупреждением выступил в субботу Национальный центр по наблюдению за ураганами США со штаб- квартирой в Майами (штат Флорида).
На карте центра схематически представлен наиболее вероятный маршрут продвижения "Марии" вплоть до 28 сентября. Область предполагаемой зоны действий атмосферного явления включает две точки побережья Северной Каролины. Временные сроки соответствуют восьми утра среды и восьми утра четверга.
По данным метеорологов, максимальная скорость ветра в пределах урагана составляет 51,4 м/с, что соответствует третьей категории из пяти возможных. Эпицентр "Марии" находится в 515 км восточнее Нассау (Багамские острова) и продвигается пока в северо-западном направлении со скоростью 3,6 м/с.
Метеорологи прогнозируют изменение движения атмосферного явления к северу через несколько часов. Центр рекомендовал властям и жителям Багамских островов, Северной Каролины и средней части Восточного побережья США "вести мониторинг развития "Марии".
"Мария" - второй мощный ураган, обрушившийся на Карибский регион за последние две недели. В начале сентября в результате прохождения урагана "Ирма" на Карибах погибли более 40 человек.