Более 15 тыс. жителей Иванова остались без воды из-за аварии

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Более 15 тыс. жителей города Иваново остались без водоснабжения из-за аварии на водопроводе, сообщили в субботу в пресс-службе Главного управления МЧС по Ивановской области.
"В зону отключения холодного водоснабжения попало: 49 жилых домов различной этажности с населением 15,7 тыс. человек, в том числе 5,2 тыс. детей, а также 9 социально значимых объектов", - уточнили в пресс-службе, добавив, что в зону отключения попали детские сады и школы, которые не работают в выходной день.
Проводятся аварийно-восстановительные работы. Организованы места раздачи питьевой воды.