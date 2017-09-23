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Под Архангельском легковушка опрокинулась в реку

Происшествия
23 сентября, 20:52 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 23, сентября. /ТАСС

В результате инцидента погибли двое детей

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АРХАНГЕЛЬСК, 23 сентября. /ТАСС/. Двое несовершеннолетних погибли в результате ДТП под Архангельском, один человек пропал. Об этом сообщила в субботу пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

"По дороге в поселок Катунино в районе пересечения проезжей части с Лесной речкой 27-летний водитель автомашины Renault Logan допустил опрокидывание автомобиля в воду. В момент аварии в машине находилось шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Двое детей скончались на месте происшествия, еще один из пассажиров - мужчина 1994 года рождения - пока не найден", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции и специалисты экстренных служб, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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