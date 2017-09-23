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Число жертв разрушительного землетрясения в Мексике достигло 305

Происшествия
23 сентября, 21:07 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 23, сентября. /ТАСС

Больше всего людей погибло в столице

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МЕХИКО, 23 сентября. /ТАСС/. До 305 человек возросло число жертв землетрясения, произошедшего в Мексике 19 сентября. Об этом сообщил в субботу национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте.

"Всего 305 погибших: 167 в [городе] Мехико, 73 в штате Морелос, 45 - в Пуэбле, 13 - в штате Мехико, 6 - в Герреро, 1 - в Оахаке", - информировал Пуэнте.

Согласно информации Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр подземных толчков находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики. Очаг залегал на глубине 57 км. После землетрясения были зафиксированы десятки повторных толчков магнитудой до 4.

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