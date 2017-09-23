Водоснабжение в Иванове восстановлено после аварии

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Водоснабжение порядка 15 тыс. жителей города Иваново, прерванное из-за аварии на водопроводе, восстановлено, сообщили в субботу в пресс-службе управления МЧС по Ивановской области.
"Ремонтно-восстановительные работы завершены. Производится заполнение системы водой с последующей подачей населению", - уточнили в пресс-службе.
В субботу в Иванове в результате аварии без водоснабжения остались 49 жилых домов, в которых проживает порядка 15 тыс. человек, в том числе порядка 5,2 тыс. детей. В зону отключения также попали 9 социально значимых объектов.