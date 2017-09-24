Тела трех человек найдены на месте пожара в пятиэтажном доме в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 24 сентября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тела трех человек на месте пожара в квартире пятиэтажного жилого дома в Хабаровске. Об этом в воскресенье сообщило главное управление МЧС по Хабаровскому краю.

"Пожар произошел в квартире на улице Панфиловцев, в пятиэтажном доме задымление обнаружили в квартире на третьем этаже. На месте пожара были обнаружены три человека без признаков жизни", - уточнили в ГУ МЧС. На месте работает оперативно-следственная группа.

Пожар начался около полуночи по местному времени (17:00 мск) и был потушен в течение получаса. Его площадь составила пять квадратных метров, сгорел диван и домашние вещи.