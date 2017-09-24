Власти Мексики объявили чрезвычайное положение в пострадавшем от землетрясения штате

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МЕХИКО, 24 сентября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Мексики объявило чрезвычайное положение в 75 муниципалитетах южного штата Оахака, пострадавшего при разрушительном землетрясении 19 сентября. Соответствующее заявление ведомства было обнародовано в субботу.
"Таким образом будут задействованы средства Фонда помощи при чрезвычайных ситуациях, - указывается в документе. - Власти получат ресурсы для размещения пострадавшего населения и оказания ему продовольственной и врачебной помощи". Жертвами землетрясения во вторник стали, согласно последним данным властей, 307 человек, в том числе один житель Оахаки. В столице погибли 169 человек.
По информации Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр подземных толчков находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики. Очаг залегал на глубине 57 км. После землетрясения были зафиксированы десятки повторных толчков магнитудой до 4.