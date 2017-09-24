В Краснодаре потушен крупный пожар в шинном магазине

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КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали крупный пожар в магазине шин в Краснодаре, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
"В 3:12 была объявлена полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
Пожар начался в магазине около полуночи, в 1:48 была объявлена локализация на площади 700 кв. метров. К тушению были привлечены более 90 человек. О пострадавших не сообщается.