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СК начал проверку по факту гибели туриста из Екатеринбурга в горах Башкирии

Происшествия
24 сентября, 9:01 UTC+3 УФА УФА 24, сентября. /ТАСС

Представитель следственного управления СК Светлана Саттарова сообщила, что связи со следователем пока нет, поэтому об иных подробностях не сообщается

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УФА, 24 сентября. /ТАСС/. Следственные органы начали проверку по факту инцидента с туристами из Екатеринбурга на горном хребте Инзерские зубчатки в Башкирии, в результате которого один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС представитель следственного управления СК РФ по Башкирии Светлана Саттарова.

"Организована доследственная проверка. По предварительным данным, 23 сентября четверо туристов из Екатеринбурга совершили подъем на горный хребет Инзерские зубчатки. При спуске 25-летняя девушка и 31-летний парень сорвались и упали с высоты. Девушка скончалась на месте, парень доставлен в районную больницу города Белорецка", - сказала она.

Связи со следователем, находящимся в труднодоступной местности, пока нет, поэтому об иных подробностях не сообщается, добавила Саттарова.

Об инциденте накануне сообщила ТАСС депутат Госсобрания Башкирии Руфина Шагапова, ставшая свидетелем происшествия. Она рассказала о том, что очевидцы сами доставили пострадавшего до ближайшего поселка Тирлян. По данным Минздрава Башкирии, сейчас он находится на лечении в Белорецкой городской центральной клинической больнице, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

В пресс-службе ГУ МЧС по республике ранее говорили, что на хребте находилась группа из четырех человек из Екатеринбурга, они не вставали на учет в Центре управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС.

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