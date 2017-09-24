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Следствие в Приморье приступило к проверке по факту гибели белухи в океанариуме

Происшествия
24 сентября, 11:39 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 24, сентября. /ТАСС

Животное погибло, запутавшись в снасти, которую штормом занесло в вольер

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Здание Приморского океанариума

Здание Приморского океанариума

© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября. /ТАСС/. Следователи в Приморье приступили к проверке по сообщениям СМИ о гибели белухи в Приморском океанариуме, сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

"24 сентября 2017 года в СМИ появилось сообщение о гибели белухи, которая находилась в вольере на базе исследования морских млекопитающих и принадлежала научно-образовательному комплексу "Приморской океанариум" ДВО РАН. По сообщению в СМИ указанной информации следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводит доследственную проверку", - сообщила Римская.

На месте происшествия работают следователи, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники океанариума, устанавливаются обстоятельства гибели млекопитающего. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

По данным пресс-службы Приморского океанариума, белуха погибла, запутавшись в снасти, которую штормом занесло в вольер на открытой воде.

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