Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом в Иркутской области

Происшествия
24 сентября, 11:50 дата обновления: 24 сентября, 12:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

Устанавливаются причины аварии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Междугородный автобус попал в ДТП, столкнувшись с легковушкой, в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля. Три пассажира автобуса получили травмы. Их госпитализируют", - сказал источник.

По его словам, ДТП произошло в Заларинском районе, в 15 км восточнее населенного пункта Залари.

"На 1689-м км федеральной автотрассы Р-255 "Сибирь" столкнулись автобус и легковой автомобиль", - уточнили в экстренных службах. В автобусе находились 53 человека. Они будут отправлены другим автобусом.

Причины ДТП устанавливаются.

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области подтвердили факт ДТП на трассе Р-255 "Сибирь".

"Водитель легкового автомобиля Nissan не справился с управлением, в результате чего допустил столкновение с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Братск - Иркутск", - сказал собеседник агентства. На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники регионального ГУ МВД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
10
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове-на-Дону унес жизни двух человек
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КНДР опубликовала видео якобы уничтожения американских бомбардировщиков и авианосца
2
Без конкуренции: кубинец Дортикос нокаутировал россиянина Кудряшова
3
Трамп заявил, что КНДР "не протянет слишком долго"
4
Четыре человека пострадали в ДТП с полицейским автомобилем на юго-западе Москвы
5
Кудряшов не сумел выйти в полуфинал Всемирной суперсерии бокса, проиграв Дортикосу
6
Мацуев отметил прогресс в игре Путина на фортепиано
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама