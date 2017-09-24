Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом в Иркутской области

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Междугородный автобус попал в ДТП, столкнувшись с легковушкой, в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля. Три пассажира автобуса получили травмы. Их госпитализируют", - сказал источник.

По его словам, ДТП произошло в Заларинском районе, в 15 км восточнее населенного пункта Залари.

"На 1689-м км федеральной автотрассы Р-255 "Сибирь" столкнулись автобус и легковой автомобиль", - уточнили в экстренных службах. В автобусе находились 53 человека. Они будут отправлены другим автобусом.

Причины ДТП устанавливаются.

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области подтвердили факт ДТП на трассе Р-255 "Сибирь".

"Водитель легкового автомобиля Nissan не справился с управлением, в результате чего допустил столкновение с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Братск - Иркутск", - сказал собеседник агентства. На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники регионального ГУ МВД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.