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СМИ: саперы завершили разминирование возле сгоревшего склада в Донецкой области

Происшествия
24 сентября, 13:11 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, сентября. /ТАСС

Известно о шести поврежденных дворовых хозяйствах

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КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Военные саперы и специалисты государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины завершили разминирование местности в Никольском районе Донецкой области, где 22 сентября на складе боеприпасов произошел крупный пожар. Об этом в воскресенье сообщил военный прокурор силовой операции в Донбассе Олег Цицак.

"Вчера мы завершили разминирование склада и прилегающей к нему территории, в том числе и путем планового подрыва боеприпасов, которые не сдетонировали во время пожара. На данный момент известно о шести поврежденных дворовых хозяйствах", - сообщил он в комментарии телеканалу "112. Украина".

По его словам, причиной пожара стал умышленный поджог сухой травы. "Мы пока не готовы утверждать, какова была цель этого поджога. Была это халатность людей, либо умышленно с какой-то другой целью", - отметил Цицак. Он также указал, что имела место небрежность со стороны военнослужащих, хранивших большое количество боеприпасов в ненадлежащих условиях.

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