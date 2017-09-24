СМИ: саперы завершили разминирование возле сгоревшего склада в Донецкой области

Штайнмайер проголосовал на выборах в БундестагМеждународная панорама 24 сентября, 13:40
Средства с личных счетов менеджмента банка "ФК Открытие" списаны для его докапитализацииЭкономика и бизнес 24 сентября, 13:34
Футболистов "Уфы" эвакуировали из отеля из-за звонка о минированииСпорт 24 сентября, 13:32
Француз Тюрпен рассудит матч Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Ливерпулем"Спорт 24 сентября, 12:38
СМИ: американское ТВ не будет показывать игры НХЛ во время Олимпиады-2018Спорт 24 сентября, 12:32
Кандидат в канцлеры ФРГ Мартин Шульц проголосовал на выборах в БундестагМеждународная панорама 24 сентября, 12:29
На Иванку Трамп подали в суд за заимствование дизайна туфельОбщество 24 сентября, 12:10
Источник: в Израиле ожидают в октябре визита ШойгуМеждународная панорама 24 сентября, 12:06
Россияне Иванов и Созонов стали третьими на этапе Суперсерии по бадминтону в Токио в пареСпорт 24 сентября, 11:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Военные саперы и специалисты государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины завершили разминирование местности в Никольском районе Донецкой области, где 22 сентября на складе боеприпасов произошел крупный пожар. Об этом в воскресенье сообщил военный прокурор силовой операции в Донбассе Олег Цицак.
"Вчера мы завершили разминирование склада и прилегающей к нему территории, в том числе и путем планового подрыва боеприпасов, которые не сдетонировали во время пожара. На данный момент известно о шести поврежденных дворовых хозяйствах", - сообщил он в комментарии телеканалу "112. Украина".
По его словам, причиной пожара стал умышленный поджог сухой травы. "Мы пока не готовы утверждать, какова была цель этого поджога. Была это халатность людей, либо умышленно с какой-то другой целью", - отметил Цицак. Он также указал, что имела место небрежность со стороны военнослужащих, хранивших большое количество боеприпасов в ненадлежащих условиях.