Установлены личности всех погибших в ДТП с микроавтобусом под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Установлены личности всех семерых погибших в ДТП с микроавтобусом на трассе Калининград - Черняховск - Нестеров 22 сентября. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в региональном Следственном управлении СК.

"Установлены личности всех погибших в ДТП с маршрутным автобусом под Калининградом 22 сентября", - сказал представитель ведомства.

Пассажирский микроавтобус и внедорожник Mercedes столкнулись в минувшую пятницу около 20:30 мск на автотрассе А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров у населенного пункта Солдатово. В результате погибли семь человек, включая водителя микроавтобуса.

Девять человек госпитализированы. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд внедорожника на встречную полосу.

Против предполагаемоего виновника аварии - водителя внедорожника - возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц" УК РФ, он помещен изолятор временно содержания.

Следственным управлением также возбуждено уголовное дело по статье по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Прокуратура области проводит проверку по информации о том, что погибший водитель микроавтобуса занимался частным извозом, не имея лицензии на пассажирские перевозки.