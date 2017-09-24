СК возбудил уголовное дело после массового ДТП в Ленобласти с трупом в багажнике

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после ДТП в Ленинградской области с участием четырех автомобилей, в багажнике одного из которых был обнаружен труп женщины. Об этом в воскресенье сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по региону.
"Сосновоборским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области в отношении 24-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.
В субботу вечером во время оформления ДТП в поселке Ропша Ленинградской области с участием четырех автомобилей в одном из них был обнаружен труп неизвестной женщины. Данный автомобиль принадлежал 49-летней местной жительнице, но был в угоне, а за рулем находился 24-летний выходец одной из среднеазиатских республик без прав на управление транспортным средством.
По сообщению ведомства, на теле погибшей обнаружены множественные раны головы и странгуляционная борозда на шее. "Мужчина задержан, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также мотива совершенного преступления. Следователем изъят ряд улик, назначены необходимые судебные экспертизы", - отметили в следственном управлении.