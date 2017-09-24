Полиция Петербурга проверяет обстоятельства получения травм задержанным мужчиной

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти проводит проверку обстоятельств, при которых задержанный мужчина получил травмы во время нахождения в одном из отделов полиции в Петербурге. Об этом в воскресенье сообщили в главном управлении.
"Устанавливаются обстоятельства, при которых мужчина, задержанный за совершение административного правонарушения, получил травмы, находясь в отделе полиции. По факту произошедшего проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств данного происшествия", - говорится в сообщении.
По данным правоохранительных органов, в ночь на 23 сентября в один из городских отделов полиции за совершение административного правонарушения был доставлен 48-летний мужчина. "Находясь в отделе задержанный упал, получив при этом телесные повреждения. Сотрудники полиции незамедлительно вызвали пострадавшему бригаду медиков, которые госпитализировали мужчину в одну из городских больниц", - отметили в полиции.