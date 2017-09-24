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Власти Аматриче недосчитались €33 млн, пожертвованных на восстановление города

Происшествия
24 сентября, 18:14 UTC+3 РИМ РИМ 24, сентября. /ТАСС

Жалобу мэра Серджо Пироцци в ближайшее время рассмотрит прокуратура

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РИМ, 24 сентября. /ТАСС/. Власти итальянского города Аматриче, пострадавшего от разрушительного землетрясения в августе прошлого года, недосчитались €33 млн, пожертвованных с помощью sms-сообщений. Об этом, как сообщает в воскресенье газета il Giornale, заявил мэр Аматриче Серджо Пироцци.

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"Ни один евро из тех 33 млн, что были пожертвованы итальянцами посредством sms-сообщений, каждое стоимостью €2, или через банковские переводы, не дошел до жителей городов Аматриче, Аккумоли, Аркуата и Пескара-дель-Тронто, пострадавших от землетрясения 24 августа 2016 года", - приводит издание слова главы города в Центральной Италии. Сообщается о том, что жалоба мэра будет в ближайшее время рассмотрена прокуратурой провинции Риети (область Лацио).

В свою очередь департамент гражданской защиты, который и был инициатором сбора средств на восстановление города, уже успел опровергнуть данную информацию. "Ни один евро, пожертвованный итальянцами, не пропал", - приводит издание заявление департамента, который однако, не уточняет, что именно стало с деньгами, и куда они были направлены. Сбор средств был запущен в октябре 2016 года.

24 августа исполнился год с момента мощного землетрясения в центре Италии, в результате которого погибли 300 человек. Затем подземные толчки разрушительной силы почти в тех же районах повторились в октябре, но, к счастью, не привели к новым жертвам. В затронутых стихией районах сохраняется чрезвычайное положение. Восстановление наиболее пострадавшего города Аматриче еще не начато.

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