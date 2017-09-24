Дочь бывшего вратаря сборной СССР по хоккею задержана за убийство отца

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил дочери бывшего вратаря ЦСКА и сборной СССР по хоккею Виктора Толмачева обвинение в его убийстве.
Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что "в минувшую пятницу жена Толмачева сообщила в полицию, что ее муж не выходит на связь более недели". "Прибывшие в квартиру бывшего вратаря на Открытом шоссе, д. 6 полицейские обнаружили тело мужчины, накрытое брезентовой тканью", - сказал собеседник агентства. По его словам, на теле погибшего было обнаружено семь колото-резаных ранений в грудь.
Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, "по данным следствия, не позднее 22 сентября женщина 1962 года рождения в квартире дома на Открытом шоссе нанесла мужчине 1939 года рождения не менее двух ударов ножом в области грудной клетки". "Обвиняемой предъявлено обвинение. Она задержана", - добавила Иванова, не уточнив имя потерпевшего.
По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. "В настоящее время фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила она.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, погибший - бывший вратарь сборной СССР по хоккею 78-летний Виктор Толмачев, а обвиняемая - его 55-летняя дочь.