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Число жертв разрушительного землетрясения в Мексике достигло 318

Происшествия
24 сентября, 18:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось о 305 погибших

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Число жертв землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего в Мексике 19 сентября, возросло до 318 человек, 180 из которых погибли в столице страны. Об этом сообщил в воскресенье национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте.

"Всего 318 погибших: 180 в [городе] Мехико, 73 в штате Морелос, 45 - в Пуэбле, 13 - в штате Мехико, 6 - в Герреро, один - в Оахаке", - информировал Пуэнте.

Ранее сообщалось о 305 погибших. За последние сутки 13 тел были обнаружены в Мехико.

Согласно информации Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр подземных толчков 19 сентября находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы страны. Очаг залегал на глубине 57 км.

После землетрясения были зафиксированы десятки повторных толчков магнитудой до 4,0.

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