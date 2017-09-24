Число жертв разрушительного землетрясения в Мексике достигло 318

Аронян сыграл вничью с Дин Лижэнем во второй партии финала Кубка мира по шахматамСпорт 24 сентября, 19:19
Экзитпол: блок Меркель побеждает на выборах в БундестагМеждународная панорама 24 сентября, 19:06
Риди заявил, что Родченков отказался сотрудничать с WADAСпорт 24 сентября, 19:00
Босниец Джумхур стал победителем теннисного турнира в Санкт-ПетербургеСпорт 24 сентября, 18:54
Исполком WADA поддержал Риди, который раскритиковал призыв отстранить Россию от ОИСпорт 24 сентября, 18:48
Путин: фестиваль журналистов "Вся Россия" стал востребованным временем мероприятиемОбщество 24 сентября, 18:32
Гол Эдера принес "Локомотиву" победу над "Ростовом" в чемпионате РоссииСпорт 24 сентября, 18:28
WADA приняло решение не переносить свою штаб-квартиру из МонреаляСпорт 24 сентября, 18:24
"Уфа" победила "Арсенал" в матче 11-го тура РФПЛСпорт 24 сентября, 18:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Число жертв землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего в Мексике 19 сентября, возросло до 318 человек, 180 из которых погибли в столице страны. Об этом сообщил в воскресенье национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте.
"Всего 318 погибших: 180 в [городе] Мехико, 73 в штате Морелос, 45 - в Пуэбле, 13 - в штате Мехико, 6 - в Герреро, один - в Оахаке", - информировал Пуэнте.
Ранее сообщалось о 305 погибших. За последние сутки 13 тел были обнаружены в Мехико.
Согласно информации Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр подземных толчков 19 сентября находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы страны. Очаг залегал на глубине 57 км.
После землетрясения были зафиксированы десятки повторных толчков магнитудой до 4,0.