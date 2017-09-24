Источник: около 9 тыс. человек эвакуированы из шести ТЦ в Москве из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Шесть торговых центров эвакуированы в Москве и Химках из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В экстренных службах города сообщили об эвакуации около 9 тыс. человек.

"В связи с сообщениями об угрозах взрыва из шести торговых центров эвакуированы около 9 тыс. человек», - сказал собеседник агентства.

"Поступили сообщения об угрозах взрыва в шести торговых центрах. Сейчас проверяются "Мега-Химки", ТЦ "Метрополис", ТЦ "Хорошо", ТЦ "Капитолий" на проспекте Вернадского, ТЦ "Щука" и ТЦ "Океания" на Кутузовском проспекте", - добавил он.

Из зданий идет эвакуация. На месте работают кинологические расчеты.