СМИ: истребитель разбился на авиашоу в Италии

РИМ, 24 сентября. /ТАСС/. Истребитель "Тайфун" консорциума Eurofighter Typhoon разбился во время авиашоу в Италии, один из летчиков погиб. Об этом сообщает в воскресенье агентство АNSA.

По его информации, истребитель упал в море во время показательных выступлений на авиашоу AirShow 2017 в городе Террачина.

Момент крушения, на котором видно, как пикирующий истребитель врезается в воду, был запечатлен на видео одним из зрителей шоу.

На данный момент найдено тело одного из летчиков, поиски второго продолжаются. По информации очевидцев, летчики не успели катапультироваться.