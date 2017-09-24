СМИ: истребитель разбился на авиашоу в Италии

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РИМ, 24 сентября. /ТАСС/. Истребитель "Тайфун" консорциума Eurofighter Typhoon разбился во время авиашоу в Италии, один из летчиков погиб. Об этом сообщает в воскресенье агентство АNSA.
По его информации, истребитель упал в море во время показательных выступлений на авиашоу AirShow 2017 в городе Террачина.
Момент крушения, на котором видно, как пикирующий истребитель врезается в воду, был запечатлен на видео одним из зрителей шоу.
На данный момент найдено тело одного из летчиков, поиски второго продолжаются. По информации очевидцев, летчики не успели катапультироваться.