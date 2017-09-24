NBC: не менее шести человек ранены при стрельбе в церкви в США

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек ранены в воскресенье при стрельбе в церкви в пригороде города Нэшвилл (штат Теннесси). Об этом сообщает телеканал NBC.
Инцидент произошел на утренней воскресной службе около 11:00 по местному времени (19:00 мск). По данным телеканала, на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных служб.