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Источник: девять торговых центров и восемь гостиниц "заминированы" в Москве за вечер

Происшествия
24 сентября, 21:38 дата обновления: 24 сентября, 22:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось об эвакуации 13,5 тыс. человек из восьми ТЦ и 2 тыс. постояльцев и сотрудников из гостиницы "Космос"

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Сообщения об угрозах взрыва поступили в восемь гостиниц Москвы за вечер воскресенья, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

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Источник: гостиница "Космос" эвакуирована в Москве из-за угрозы взрыва

Источник: количество эвакуированных торговых центров в Москве выросло до восьми

"Анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили в гостиницы "Измайловская" на Измайловском шоссе, д. 71, "Минима" на ул. Лесная, д. 20 стр. 2, "Авита" на ул. Монтажная, д. 7 стр. 8 и "Аквамарин" на Озерковской набережной, 26 и "Азимут" на Варшавском шоссе, д. 9", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, звонки поступили в гостиницы "Золотой колос" на севере Москвы, "Афиша" на юге города и "Космос" на проспекте Мира.

Также в воскресенье были эвакуированы около 13,5 тыс. человек из восьми торговых центров Москвы: "Принц Плаза", "Мега-Химки", "Метрополис", "Хорошо", ТЦ "Капитолий" на проспекте Вернадского, "Щука" , "Океания" и "Домодедово".

В торговых центрах "Океания", "Хорошо" и "Домодедово" и "Капитолий" на проспекте Вернадского угроза взрыва не подтвердилась.

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