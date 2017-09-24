Три человека погибли в ДТП под Смоленском

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. /ТАСС /. Три человека погибли при столкновении автомобилей Mazda и Lada Priora на автодороге Р120 в районе деревни Шаталово в Смоленской области. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-служба УМВД по региону.

"Сообщение о ДТП поступило в 19:30. При столкновении автомобилей погибли три человека, один госпитализирован", - сказала собеседница агентства.

По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.