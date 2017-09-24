СМИ: в Канаде мужчина ранил полицейского ножом

ОТТАВА, 24 сентября. /ТАСС/. Офицер полиции канадского Виннипега (провинция Манитоба) получил серьезное ранение в результате нападения мужчины с ножом. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел, когда полицейский патруль прибыл в один из спальных районов города по вызову. Стражи порядка несколько раз выстрелили в нападавшего, от полученных ранений он скончался в больнице. Раненый 35-летний полицейский был также госпитализирован, его состояние нестабильно.

Как сообщил представитель полиции Виннипега Джэй Мюррей, нападавший был известен стражам порядка, так как уже привлекался ранее за различные правонарушения. Он не раскрыл личность погибшего, но сообщил, что ему было 33 года. Других подробностей происшествия пока нет.