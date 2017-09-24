СМИ: число жертв урагана "Мария" в Доминике возросло до 30 человек

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Не менее 30 человек погибли в Доминике в результате урагана "Мария", обрушившегося несколько дней назад на небольшие островные государства в Карибском море. Об этом информировал в воскресенье телеканал telesur.
Ранее сообщалось о 15 погибших. По данным telesur, остров до сих пор практически полностью обесточен, во многих районах нарушено водоснабжение. Из-за урагана у 90% домов в стране были сорваны крыши. Пострадала в том числе официальная резиденция премьер-министра Рузвельта Скеррита в столице Доминики Розо.
От удара "Марии" также пострадали Гваделупа, Мартиника, Пуэрто-Рико и Виргинские острова (США). По последним данным, жертвами удара стихии стали не менее 50 человек. В настоящее время ураган ослабел до второй категории опасности по пятибалльной шкале Саффира - Симпсона и движется в направлении юго-восточного побережья США.
"Мария" - второй мощный ураган, обрушившийся на Карибский регион за последние две недели. В начале сентября в результате прохождения урагана "Ирма" на Карибах погибли более 40 человек.