Источник: помощник люберецкого городского прокурора задержан с наркотиками в Москве

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Помощник люберецкого городского прокурора Московской области задержан в Измайлово по подозрению в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения, сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.

"Полицейские обратили внимание на водителя автомобиля Audi, который вел себя неадекватно. В районе 1-й ул. Измайловского зверинца автомобиль был остановлен. За рулем оказался помощник люберецкого городского прокурора Подмосковья", - сказал собеседник агентства.

По его словам, при досмотре полицейские обнаружили у водителя синтетические наркотики.