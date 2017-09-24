Источник: помощник люберецкого городского прокурора задержан с наркотиками в Москве

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Помощник люберецкого городского прокурора Московской области задержан в Измайлово по подозрению в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения, сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.
"Полицейские обратили внимание на водителя автомобиля Audi, который вел себя неадекватно. В районе 1-й ул. Измайловского зверинца автомобиль был остановлен. За рулем оказался помощник люберецкого городского прокурора Подмосковья", - сказал собеседник агентства.
По его словам, при досмотре полицейские обнаружили у водителя синтетические наркотики.