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СМИ: в тюрьме в Калифорнии 160 заключенных устроили бунт

Происшествия
25 сентября, 2:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

В ходе беспорядков один арестант был убит, еще девять пострадали

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/.  Бунт с участием 160 заключенных вспыхнул в тюрьме близ города Сан Луис Обиспо (штат Калифорния). Как сообщил в субботу телеканал Fox News, в ходе беспорядков один арестант был убит, еще девять пострадали.

Инцидент в тюрьме, где содержится порядка 3800 преступников, произошел на территории двора и продолжался в течение часа. Охрана пенитенциарного учреждения не пострадала. Причина вспыхнувших беспорядков пока не установлена.

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