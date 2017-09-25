СМИ: в тюрьме в Калифорнии 160 заключенных устроили бунт

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Бунт с участием 160 заключенных вспыхнул в тюрьме близ города Сан Луис Обиспо (штат Калифорния). Как сообщил в субботу телеканал Fox News, в ходе беспорядков один арестант был убит, еще девять пострадали.
Инцидент в тюрьме, где содержится порядка 3800 преступников, произошел на территории двора и продолжался в течение часа. Охрана пенитенциарного учреждения не пострадала. Причина вспыхнувших беспорядков пока не установлена.