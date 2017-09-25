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Fox: ФБР занялось расследованием нападения суданца на прихожан в штате Теннесси

Происшествия
25 сентября, 3:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, сентября. /ТАСС

Стало известно, что Эмануэл Кидегу Сэмсон ранее регулярно посещал церковь, где произошел инцидент

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© Matt Campbell/EPA

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. ФБР США начало расследование причин и обстоятельств вооруженного нападения на прихожан в церкви пригорода города Нэшвилл (штат Теннесси). Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в федеральных органах власти страны.

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Полиция опознала стрелявшего как 25-летнего Эмануэла Кидегу Сэмсона. По данным телеканала, он въехал в США из Судана в 1996 году и получил вид на жительство. Свидетели в беседе с Fox News заявили, что темнокожий мужчина пару лет назад посещал эту церковь регулярно, но не объявлялся уже продолжительное количество времени. В храме населенного пункта Антиок, расположенного юго-восточнее Нэшвилла, молятся в основном белые американцы.

По сведениям телеканала, ФБР установила признаки подготовки к нападению на прихожан. Сэмсон запасся двумя пистолетами и скрывал лицо под темной маской.

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