Fox: ФБР занялось расследованием нападения суданца на прихожан в штате Теннесси

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НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. ФБР США начало расследование причин и обстоятельств вооруженного нападения на прихожан в церкви пригорода города Нэшвилл (штат Теннесси). Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в федеральных органах власти страны.
Полиция опознала стрелявшего как 25-летнего Эмануэла Кидегу Сэмсона. По данным телеканала, он въехал в США из Судана в 1996 году и получил вид на жительство. Свидетели в беседе с Fox News заявили, что темнокожий мужчина пару лет назад посещал эту церковь регулярно, но не объявлялся уже продолжительное количество времени. В храме населенного пункта Антиок, расположенного юго-восточнее Нэшвилла, молятся в основном белые американцы.
По сведениям телеканала, ФБР установила признаки подготовки к нападению на прихожан. Сэмсон запасся двумя пистолетами и скрывал лицо под темной маской.