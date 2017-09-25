СК на Камчатке подозревает медиков в смерти годовалого ребенка

Австралия намерена создать собственное космическое агентствоКосмос 25 сентября, 3:58
Fox: ФБР занялось расследованием нападения суданца на прихожан в штате ТеннессиПроисшествия 25 сентября, 3:39
США вводят ограничения на въезд для граждан КНДР, Ирана и ВенесуэлыМеждународная панорама 25 сентября, 2:54
Дженнифер Лопес пожертвовала $1 млн пострадавшему от урагана "Мария" Пуэрто-РикоОбщество 25 сентября, 2:33
"Ведомости": рейсы "ВИМ-Авиа" из Домодедово обеспечены топливом до конца понедельникаЭкономика и бизнес 25 сентября, 1:45
Грызлов: закон о предоставлении Донбассу особого статуса должен быть продленПолитика 25 сентября, 1:24
Стрельбу в церкви штата Теннесси открыл 25-летний афроамериканец в маскеПроисшествия 25 сентября, 1:19
Передача Каменева помогла "Нэшвиллу" победить "Коламбус" в предсезонном матче НХЛСпорт 25 сентября, 0:59
"Ахмат" на запасном стадионе примет "Рубин" в матче РФПЛСпорт 25 сентября, 0:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту смерти годовалого ребенка. Об этом в понедельник сообщила старший помощник руководителя Следственного управления региона Елена Матафонова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности смерть"). Проверяется версия о том, что смерть наступила в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей работниками ГБУЗ "Городская детская поликлиника номер 1". Они не приняли должные меры к назначению ребенку эффективного и корректного с учетом имеющегося у него заболевания лечения, отсутствовал контроль за его состоянием", - сообщила Матафонова.
По предварительным данным, причиной смерти ребенка послужила острая сердечно-легочная недостаточность, аневризм коронарных артерий с их тромбозом, "синдром Кавасаки". Отмечается, что в связи с этим мальчик с апреля 2017 года стоял на учете в детской поликлинике №1.