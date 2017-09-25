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СК на Камчатке подозревает медиков в смерти годовалого ребенка

Происшествия
25 сентября, 4:28 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

Проверяется версия о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту смерти годовалого ребенка. Об этом в понедельник сообщила старший помощник руководителя Следственного управления региона Елена Матафонова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности смерть"). Проверяется версия о том, что смерть наступила в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей работниками ГБУЗ "Городская детская поликлиника номер 1". Они не приняли должные меры к назначению ребенку эффективного и корректного с учетом имеющегося у него заболевания лечения, отсутствовал контроль за его состоянием", - сообщила Матафонова.

По предварительным данным, причиной смерти ребенка послужила острая сердечно-легочная недостаточность, аневризм коронарных артерий с их тромбозом, "синдром Кавасаки". Отмечается, что в связи с этим мальчик с апреля 2017 года стоял на учете в детской поликлинике №1.

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