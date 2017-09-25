Директора одного из вузов Читы заподозрили в краже денег у студентов

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ЧИТА, 25 сентября. /ТАСС/. Директор одного из высших учебных заведений Читы заподозрен в краже 68 тыс. рублей у студентов, возбуждено уголовное дело, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
"Установлено, что директор одного из высших учебных заведений Читы, используя служебное положение, под предлогом проведения ремонтных работ в общежитии потребовал от нескольких студентов по 8 тыс. рублей, пригрозив лишением права на проживание и выселением из общежития. Переданные ему 68 тыс. рублей он похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшим значительный ущерб", - говорится в сообщении.
Региональное Следственное управление СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде шести лет лишения свободы.