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Полиция в Хабаровске задержала таксиста, напавшего на кассира в магазине

Происшествия
25 сентября, 5:53 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой"

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ХАБАРОВСК, 25 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Полицейские в Хабаровске задержали подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Хабаровскому краю.

"Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Хабаровску задержали водителя одной из фирм такси, который при помощи пневматического пистолета пытался похитить выручку круглосуточного супермаркета. Следственными органами возбуждено уголовное дело о разбое (ст. 162 УК РФ). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания до избрания ему меры пресечения судом", - уточнили в пресс-службе.

Нападение было совершено на магазин сети самобслуживания, расположенный на первом этаже многоквартирного дома на улице Павла Морозова. Мужчина, одетый в камуфляжную куртку с капюшоном на голове, положил в корзину продукты, но на кассе вместо оплаты продемонстрировал работнице магазина предмет, внешне похожий на пистолет, и потребовал передать ему выручку.

"Кассир нажала тревожную кнопку, подняла шум. Налетчик вынужден был скрыться с пустыми руками. На тот момент в кассовом лотке находилось пять тысяч рублей", - добавила собеседница агентства.

28-летнего уроженца села Петропавловка, проживающего в Хабаровске на съемной квартире, задержали. Из автомобиля изъяли пневматический пистолет, там также обнаружили самодельный нож и несколько мобильных телефонов. На допросе задержанный пояснил, что пистолет он приобрел для самообороны, а пойти на преступление его вынудили финансовые проблемы, сказали в пресс-службе.

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