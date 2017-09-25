СМИ: в результате пожара на фабрике фейерверков в Индии погибли восемь человек

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пожар вспыхнул на заводе по производству фейерверков в деревне Кумардуби (штат Джаркханд, Индия), в результате чего восемь человек погибли, еще 25 пострадали. Об этом сообщается в понедельник в Twitter газеты Hindustan Times.

Eight people dead, 25 injured after fire broke out at a firecracker factory in Jharkhand's Kumardubi; five fire tenders at the spot | ANI pic.twitter.com/f6rCE1o7JJ — Hindustan Times (@htTweets) September 25, 2017

На месте работают пять пожарных расчетов. Информация о причине возгорания не приводится.