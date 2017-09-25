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СМИ: в результате пожара на фабрике фейерверков в Индии погибли восемь человек

Происшествия
25 сентября, 5:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Также сообщается о 25-ти пострадавших

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пожар вспыхнул на заводе по производству фейерверков в деревне Кумардуби (штат Джаркханд, Индия), в результате чего восемь человек погибли, еще 25 пострадали. Об этом сообщается в понедельник в Twitter газеты Hindustan Times.

На месте работают пять пожарных расчетов. Информация о причине возгорания не приводится.

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