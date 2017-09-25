СМИ: в результате пожара на фабрике фейерверков в Индии погибли восемь человек

В Московском регионе будет без осадков и до 17 градусов теплаМосква 25 сентября, 6:02
Россия направила в Сирию стройматериалы и спецтехникуАрмия и ОПК 25 сентября, 5:07
Избирком ФРГ: на выборах в Бундестаг победил блок МеркельМеждународная панорама 25 сентября, 4:57
Глава МИД Ирана считает оскорбительным новый запрет на въезд иранцев в СШАМеждународная панорама 25 сентября, 4:15
Австралия намерена создать собственное космическое агентствоКосмос 25 сентября, 3:58
Fox: ФБР занялось расследованием нападения суданца на прихожан в штате ТеннессиПроисшествия 25 сентября, 3:39
США вводят ограничения на въезд для граждан КНДР, Ирана и ВенесуэлыМеждународная панорама 25 сентября, 2:54
Дженнифер Лопес пожертвовала $1 млн пострадавшему от урагана "Мария" Пуэрто-РикоОбщество 25 сентября, 2:33
"Ведомости": рейсы "ВИМ-Авиа" из Домодедово обеспечены топливом до конца понедельникаЭкономика и бизнес 25 сентября, 1:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пожар вспыхнул на заводе по производству фейерверков в деревне Кумардуби (штат Джаркханд, Индия), в результате чего восемь человек погибли, еще 25 пострадали. Об этом сообщается в понедельник в Twitter газеты Hindustan Times.
Eight people dead, 25 injured after fire broke out at a firecracker factory in Jharkhand's Kumardubi; five fire tenders at the spot | ANI pic.twitter.com/f6rCE1o7JJ— Hindustan Times (@htTweets) September 25, 2017
На месте работают пять пожарных расчетов. Информация о причине возгорания не приводится.