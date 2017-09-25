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CNN: полиция задержала у Белого дома мужчину с оружием в машине

Происшествия
25 сентября, 7:00 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 25, сентября. /ТАСС

У неизвестного были обнаружены девять единиц огнестрельного оружия, включая пистолеты, штурмовые винтовки, а также ножи, глушители и патроны

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ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в воскресенье утром задержали у Белого дома мужчину, в машине которого обнаружили несколько винтовок и пистолетов, а также три ножа. По словам нарушителя, он намеревался попасть в президентскую резиденцию. Об этом сообщил телеканал CNN.

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По данным его источников и согласно отчетам стражей правопорядка, сотрудники Секретной службы утром заметили человека на пересечении 17-й улицы и Пенсильвании-авеню, который при людях справлял малую нужду. Подозреваемый сообщил, что он направляется в Белый дом, чтобы встретиться с директором Агентства национальной безопасности Майклом Роджерсом и министром обороны Джеймсом Мэттисом. Он хотел посоветоваться с ними насчет "пропавших зарплатных чеков и того, как достать чип из головы".

К Белому дому мужчина прибыл на машине марки Nissan 2009 года выпуска с номерными знаками штата Теннесси. Он дал согласие на обыск автомобиля, в котором были обнаружены девять единиц огнестрельного оружия, включая пистолеты и штурмовые винтовки, а также ножи, глушители и патроны. Подозреваемый был доставлен в медицинское учреждение для психического обследования, затем его перевезли в полицейский участок. Там ему предъявили обвинение в нарушении правил хранения оружия.

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Персоны
Роджерс, Майкл Мэттис, Джеймс
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