Угрозы взрыва на "заминированных" объектах в Москве не подтвердились

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Кинологи обследовали Киевский вокзал, бизнес-центр "Монарх", 13 гостиниц и девять торговых центров в Москве, о "минировании" которых поступили сообщения в воскресенье, и не обнаружили взрывных устройств. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

"Все объекты проверены, взрывных устройств не обнаружено", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что вечером в воскресенье поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва на вокзале, в бизнес-центре, 13 гостиницах и девяти торговых центрах. Речь шла, в частности, о гостиницах "Измайловская", "Минима", "Авита", "Аквамарин", "Азимут", "Золотой колос", "Афиша", "Космос" и "Даблтри Хилтон". Кроме того, за вечер сообщения о "минировании" поступили в девять торговых центров, в том числе "Капитолий" на северо-востоке Москвы, "Принц Плаза", "Мега-Химки", "Метрополис", "Хорошо", "Капитолий" на проспекте Вернадского, "Щука", "Океания" и "Домодедово".

Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуировали тысячи людей. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия. По данным источника ТАСС в силовых структурах, число "заминированных" в российских городах зданий за неделю превысило тысячу, в общей сложности были эвакуированы около 400 тыс. человек.