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Пять человек погибли, двое пострадали в ДТП в Курской области

Происшествия
25 сентября, 9:45 дата обновления: 25 сентября, 10:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Пострадавшие находятся в реанимации

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© Пресс-служба УМВД России по Курской области

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Авария с участием двух автомобилей произошла в Горшеченском районе Курской области 24 сентября около полуночи. В результате три пассажирки и водитель, находившиеся в автомобиле Peugeot погибли на месте, спортсменка, ехавшая в Mitsubishi, скончалась по дороге в больницу, сообщила ТАСС в понедельник руководитель пресс-службы регионального УМВД Лилия Каменева.

"Столкнулись Peugeot и Mitsubishi. В Mitsubishi находились тренер и две спортсменки. Они возвращались с соревнований в Липецке обратно в Белгород. Спортсменка одна умерла по дороге в больницу, тренер в тяжелом состоянии в больнице, вторая спортсменка полегче. В Peugeot водитель и три его пассажирки скончались на месте", - сказала Каменева.

Она добавила, что на момент аварии в Peugeot находились три женщины и водитель, который подрабатывал и вез их в аэропорт Воронежа, откуда, по словам мужа одной из погибших пассажирок, все они должны были вылететь на отдых в Чехию.

Врачи Горшеченской центральной районной больницы сообщили, что жизни пострадавших вне опасности.

"Пострадавшие находятся в реанимации, прооперированы, жизни вне опасности, состояние стабильное", - сообщили в больнице.

На данный момент правоохранители полагают, что водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Peugeot, сообщили ТАСС в управлении МВД по Курской области.

Авария произошла в 23:00 по местному и московскому времени на 148-м километре автодороги Курск - Борисоглебск. Все погибшие и пострадавшие являются жителями Белгородской области.

По факту столкновения автомобилей и гибели людей правоохранительные органы проводят проверку. В ГУ МЧС России по Курской области открыт телефон горячей линии 8 (4712) 40-01-63 для родственников пострадавших и погибших в ДТП в Горшеченском районе.

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