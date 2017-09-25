Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Кубе из-за урагана "Ирма" вымер вид млекопитающих

Происшествия
25 сентября, 10:15 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Андрей Бекренев

Жертвами удара стихии стали кубинские большеухие хутиевые крысы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГАВАНА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Разрушительный ураган "Ирма", обрушившийся на Кубу в начале сентября, привел к вымиранию на острове целого вида млекопитающих. Как сообщила газета Juventud Rebelde, жертвами удара стихии стали кубинские большеухие хутиевые крысы (Capromys auritus).

Эти грызуны обитали только в одном месте - на острове Кайо-Фрагосо у северного побережья Кубы. Длина тела кубинской хутии - примерно 28 см, хвоста - около 18 см. Вес животного составляет от одного до полутора кг.

Смотрите также

Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью

По словам ученых, большеухие хутии уже давно находились под угрозой исчезновения. До прохождения "Ирмы" на Кайо-Фрагосо насчитывалось около 88 гнезд этих млекопитающих. Теперь же биологам удалось обнаружить только два, но и они оказались необитаемыми. Вызванные ураганом многометровые волны обрушились на остров, затопив мангровые леса, где обитали грызуны.

Исследователи опасаются, что мог также исчезнуть еще один вид кубинских хутий - хутия конга (Capromys pilorides). Пока ни одного представителя этого вида после урагана обнаружить не удалось. Кроме того, погибли сотни игуан, обитавших на Кайо-Фрагосо. Серьезный вред был нанесен кораллам и морским губкам у побережья острова.

Ураган "Ирма" - самый мощный в Атлантике как минимум за последнее десятилетие - 8-10 сентября пронесся практически по всему северному побережью Кубы. "Ирма" унесла на Кубе жизни 10 человек и причинила серьезный ущерб экономике. Были затоплены тысячи домов, практически весь остров оказался на несколько дней обесточен, большой урон был нанесен сельскому хозяйству, пострадала туристическая инфраструктура.

Как сообщили специалисты министерства науки, технологии и охраны окружающей среды, ураган причинил вред мангровым лесам острова. Больше всего пострадали мангры в Национальном парке Кагуанес, расположенном на севере провинции Санкти-Спиритус. Кроме того, "Ирма" привела к эрозии большого количества пляжей на северном побережье Кубы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ураган "Ирма"
Страны
Куба
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
10
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове-на-Дону унес жизни двух человек
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Центр Келдыша разработал новый электроракетный двигатель
2
Конец "большой коалиции" и крайне правые в Бундестаге
3
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
4
Пять человек погибли, двое пострадали в ДТП в Курской области
5
Качиньский считает, что Германия не может отказать Польше в выплате репараций
6
Денис Мацуев: из авантюры вышел толк
7
В Приморье вспоминают погибшего в Сирии генерала Асапова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама