На Кубе из-за урагана "Ирма" вымер вид млекопитающих

ГАВАНА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Разрушительный ураган "Ирма", обрушившийся на Кубу в начале сентября, привел к вымиранию на острове целого вида млекопитающих. Как сообщила газета Juventud Rebelde, жертвами удара стихии стали кубинские большеухие хутиевые крысы (Capromys auritus).

Эти грызуны обитали только в одном месте - на острове Кайо-Фрагосо у северного побережья Кубы. Длина тела кубинской хутии - примерно 28 см, хвоста - около 18 см. Вес животного составляет от одного до полутора кг.

По словам ученых, большеухие хутии уже давно находились под угрозой исчезновения. До прохождения "Ирмы" на Кайо-Фрагосо насчитывалось около 88 гнезд этих млекопитающих. Теперь же биологам удалось обнаружить только два, но и они оказались необитаемыми. Вызванные ураганом многометровые волны обрушились на остров, затопив мангровые леса, где обитали грызуны.

Исследователи опасаются, что мог также исчезнуть еще один вид кубинских хутий - хутия конга (Capromys pilorides). Пока ни одного представителя этого вида после урагана обнаружить не удалось. Кроме того, погибли сотни игуан, обитавших на Кайо-Фрагосо. Серьезный вред был нанесен кораллам и морским губкам у побережья острова.

Ураган "Ирма" - самый мощный в Атлантике как минимум за последнее десятилетие - 8-10 сентября пронесся практически по всему северному побережью Кубы. "Ирма" унесла на Кубе жизни 10 человек и причинила серьезный ущерб экономике. Были затоплены тысячи домов, практически весь остров оказался на несколько дней обесточен, большой урон был нанесен сельскому хозяйству, пострадала туристическая инфраструктура.

Как сообщили специалисты министерства науки, технологии и охраны окружающей среды, ураган причинил вред мангровым лесам острова. Больше всего пострадали мангры в Национальном парке Кагуанес, расположенном на севере провинции Санкти-Спиритус. Кроме того, "Ирма" привела к эрозии большого количества пляжей на северном побережье Кубы.