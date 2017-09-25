Из петербургской школы из-за пожара выведены 900 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Кабинет музыки загорелся в одной из школ Петербурга, здание пришлось покинуть 900 учащимся и работникам заведения, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по городу.

"В 09:00 поступила информация о срабатывании сигнализации в средней школе 567 в Петродворцовом районе. По прибытию первого пожарного подразделения установлено, что происходит горение на третьем этаже в неэксплуатируемом кабинете музыки на площади 10 квадратных метров. 832 учащихся и 68 человек персонала эвакуировались из здания до прибытия пожарных подразделений", - сообщили в региональном МЧС.

В 09:16 по местному и московскому времени пожар локализован, горение ликвидировано, сообщает городской главк МЧС.

Сведения о пострадавших не поступали.