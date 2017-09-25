Суд приговорил к пяти годам условно женщину, похитившую младенца из больницы Дедовска

ИСТРА /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Истринский городской суд Московской области в понедельник признал виновной и приговорил к пяти годам условно с испытательным сроком на 2,5 года жительницу Подмосковья Елену Спахову, похитившую в 2014 году из Дедовской больницы оставленного матерью ребенка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Признать Спахову виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы на пять лет условно", - говорится в решении судьи.

В ходе прений сторон гособвинение просило признать Спахову виновной в инкриминируемом преступлении и назначить ей наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. В свою очередь адвокат Спаховой просил суд освободить подзащитную от уголовного преследования в связи с тем, что она полностью признала вину.

История отказника

40-летняя Елена Спахова обвиняется по пункту "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека"), наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет. В ходе следствия обвиняемая активно способствовала расследованию.

Уголовное дело о похищении было возбуждено еще в июне 2014 года после исчезновения младенца, родившегося 12 мая. Сотрудники больницы заявили тогда, что его, предположительно, унесла женщина, которая в течение недели приходила в больницу и предлагала безвозмездно детские вещи и питание. От ребенка отказалась мать и на него уже собирались оформлять документы приемные родители. Биологические родители ребенка, а также их родственники сообщили, что не собирались забирать младенца.

По данным СК, 17 июня 2014 года Спахова, потерявшая собственного ребенка в результате выкидыша, тайно забрала из детского отделения больницы ребенка, от которого отказалась родная мать. Воспользовавшись отсутствием в коридоре отделения посторонних лиц и медперсонала, она беспрепятственно вынесла младенца, а затем выдала его за своего, сообщив супругу, что это их совместный ребенок.

Вплоть до января 2017 года женщина занималась его воспитанием, при этом она не знала, что от похищенного ею ребенка ранее отказалась мать и он остался без попечения. С 17 июня 2014 года до 11 января 2017 года ребенок педиатрами не осматривался, какая-либо медицинская помощь в лечебных учреждениях ему не оказывалась.

Подмена вскрылась после того, как женщина пришла оформлять документы на сына. Тогда выяснилось, что мальчик был украден. Было возбуждено уголовное дело. 11 января 2017 года Спахова выдала похищенного ребенка сотрудникам правоохранительных органов, затем он был передан органам опеки.

Мнения в обществе

Дедовская история вызывала большой общественный резонанс. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к главе Минюста РФ Александру Коновалову с просьбой оказать содействие в разрешении проблемы семьи Спаховых из Дедовска: вернуть ребенка в семью и снять санкции с матери. В письме Жириновский сообщил, что "ЛДПР с большим вниманием и тревогой следит за развитием резонансной истории семьи Спаховых в подмосковном Дедовске". По мнению главы ЛДПР, к Елене Спаховой надо было применить амнистию 2015 года, оставив ребенка в семье.

В свою очередь член Совета Федерации Елена Мизулина заявила, что намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в ситуации вокруг украденного ребенка, назвав изъятие мальчика из неродной, но любящей семьи примером "бездумного, бюрократического подхода" к его судьбе. Она считает, что необходимо учесть то обстоятельство, что Спахова находилась в состоянии психологической травмы после потери собственного ребенка.

Ранее муж подсудимой, узнав правду, подал документы на усыновление мальчика, но ему было отказано.