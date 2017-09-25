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Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в избиении до смерти мужчины в Парке Горького

Происшествия
25 сентября, 11:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Хамовнический суд 30 августа санкционировал арест Корнея Макарова до 13 октября

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник признал законным арест сына актера телесериала "Интерны" Корнея Макарова, обвиняемого в избиении до смерти Станислава Думкина в Парке им. Горького, передает корреспондент ТАСС.

"Жалобу защиты на избрание Макарову меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции - без изменения", - огласила решение судья.

13 августа 29-летний Стас Думкин гулял в Парке им. Горького в компании друзей, когда к нему подошли неизвестные и попытались отобрать шляпу, провоцируя конфликт. Потом они стали избивать молодого человека. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание. Позднее следствие установило личность мужчины, ударившего Думкина, им оказался житель столицы, 1994 года рождения, студент четвертого курса МГУТУ Корней Макаров.

30 августа Хамовнический суд до 13 октября санкционировал арест Макарова. В ходе судебного заседания об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей представитель СК настаивал на аресте в связи с тем, что Макаров после совершенного им преступления пытался скрыться от следствия в Таиланде. Он был объявлен в федеральный розыск и ему заочно было предъявлено обвинение. Только после того, как удалось убедить родственников Макарова, он сам явился к следователям. Вину в инкриминируемом преступлении он не признает.

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