Источник: лидер "Христианского государства" Калинин отбывает арест в СИЗО "Бутырка"

Кокорин впервые с ноября 2016 года вызван в сборную России по футболуСпорт 25 сентября, 12:25
РВИО: на памятнике Калашникову не будет новых изображений взамен ошибочногоОбщество 25 сентября, 12:07
Комиссия Совфеда в октябре проверит готовность Нижнего Новгорода и Волгограда к ЧМ-2018Спорт 25 сентября, 12:06
Власти Подмосковья допускают возможность досмотра учеников после инцидента в ИвантеевкеОбщество 25 сентября, 12:05
Фурсенко намерен встретиться с фанатами "Зенита" для обсуждения инцидента в КраснодареСпорт 25 сентября, 12:03
Цена нефти Brent превысила $57 впервые с 1 мартаЭкономика и бизнес 25 сентября, 12:00
История с миллиардом наличными: за что судят экс-губернатора ХорошавинаПроисшествия 25 сентября, 11:58
РФ готова продолжить переговоры по созданию наземного космодрома на территории АвстралииКосмос 25 сентября, 11:58
Собянин посетил открывшийся в Москве после ремонта родильный дом ГКБ №40Москва 25 сентября, 11:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Лидер организации "Христианское государство - Святая Русь" Александр Калинин, подозреваемый по делу об угрозах в связи с показом фильма "Матильда", содержится под арестом в следственном изоляторе №2 "Бутырка". Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Калинин помещен под арест в СИЗО-2 УФСИН России по Москве", - сказал собеседник агентства.
23 сентября Таганский суд Москвы избрал Калинину меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 ноября в рамках уголовного дела по факту принуждения владельцев киносетей не показывать фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда".
По данным МВД, уголовное дело было возбуждено по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров.
Ранее руководство киносетей "Формула кино" и "Синема парк" сообщили о том, что приняли вынужденное решение не показывать фильм "Матильда" из-за угрозы безопасности зрителей.