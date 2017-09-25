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Источник: лидер "Христианского государства" Калинин отбывает арест в СИЗО "Бутырка"

Происшествия
25 сентября, 11:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Таганский суд Москвы арестовал Калинина до 22 ноября

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Лидер организации "Христианское государство - Святая Русь" Александр Калинин, подозреваемый по делу об угрозах в связи с показом фильма "Матильда", содержится под арестом в следственном изоляторе №2 "Бутырка". Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Калинин помещен под арест в СИЗО-2 УФСИН России по Москве", - сказал собеседник агентства.

23 сентября Таганский суд Москвы избрал Калинину меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 ноября в рамках уголовного дела по факту принуждения владельцев киносетей не показывать фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда".

По данным МВД, уголовное дело было возбуждено по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров.

Ранее руководство киносетей "Формула кино" и "Синема парк" сообщили о том, что приняли вынужденное решение не показывать фильм "Матильда" из-за угрозы безопасности зрителей.

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