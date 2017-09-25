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Суд на два месяца продлил домашний арест бывшему замгубернатора Кубани Юрию Гриценко

Происшествия
25 сентября, 11:41 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 25, сентября. /ТАСС

Гриценко будет находиться под домашним арестом до 25 ноября

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КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Суд оставил бывшего замгубернатора Краснодарского края Юрия Гриценко под домашним арестом еще на два месяца, сообщила в понедельник ТАСС представитель Октябрьского районного суда Краснодара.

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Источник: в дело бывшего вице-губернатора Кубани Гриценко добавили статью о мошенничестве

Подозреваемый в превышении полномочий замгубернатора Кубани помещен под домашний арест

"Продлили Гриценко домашний арест на два месяца", - сказала собеседница агентства. По ее данным, мера пресечения действует до 25 ноября.

В мае Октябрьский районный суд Краснодара постановил заключить Гриценко под домашний арест сроком на два месяца, он выступает подозреваемым в деле о нарушениях при строительстве перинатального центра в Сочи.

По версии следствия, при строительстве перинатального центра у бюджетной организации "Краснодаркрайгосэкспертиза" были изъяты 200 млн рублей и перечислены в проблемный банк, который затем выдал кредит на сумму 175 млн рублей на строительство перинатального центра застройщику.

Законность перевода средств проблемной финансовой организации и связь с последующим кредитом застройщику на примерно ту же сумму проверяется. Позднее в дело добавили статью о мошенничестве.

В день, когда Гриценко был отправлен под домашний арест, губернатор освободил его от занимаемой должности.

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