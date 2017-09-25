Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику незаконной акции 26 марта Зимовцу

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник оставил в силе приговор в виде 2,5 года колонии Станиславу Зимовцу, признанному виновным в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Жалобу защиты Зимовца оставить без удовлетворения, приговор - без изменения", - огласила решение судья.

Судом установлено, что Зимовец, участвуя в несанкционированном массовом мероприятии на Пушкинской площади, "бросил кирпич в сотрудника Росгвардии, причинив ему физическую боль". В ходе прений сторон представитель гособвинения попросил приговорить Зимовца к трем годам колонии общего режима. Обвиняемый вину не признал.

Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел расследует уголовное дело по фактам противоправных действий участников несанкционированного массового мероприятия, состоявшегося 26 марта на Пушкинской площади и близлежащей территории, по трем статьям УК РФ: 213 ("Хулиганство"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").

По уголовному делу были арестованы шесть человек. По данным СК, в ходе расследования была установлена причастность Александра Шпакова, Станислава Зимовца, Юрия Кулия, Андрея Косых, Дмитрия Крепкина и Дмитрия Борисова к совершению преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). 18 мая суд вынес первый приговор по этому делу - к восьми месяцам колонии был приговорен Кулий. 24 мая на 1,5 года колонии был осужден Шпаков.