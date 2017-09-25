Суд по делу Хорошавина возобновлен после перерыва

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Суд по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина возобновлен после почти недельного перерыва. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в городском суде.
"Городской суд Южно-Сахалинска в понедельник продолжил рассмотрения дела экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина", - отметили в суде.
Представитель суда напомнил, что заседание было отложено 19 сентября до 25 сентября из-за болезни адвоката экс-губернатора Ольги Артюховой. "Пока Артюхова на больничном, Хорошавина защищает адвокат Дмитрий Слатов. Сегодня на заседании в режиме видеосвязи был допрошен свидетель защиты Михаил Подлозный", - уточнили в суде.
Суд Южно-Сахалинска приступил к рассмотрению дела Хорошавина 6 марта. В деле насчитывается девять эпизодов получения взяток на сумму 522 млн рублей. На скамье подсудимых также находятся заместитель экс-губернатора Сергей Карепкин и советник Андрей Икрамов, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Борисов. Они обвиняются в совершении преступлений по статьям УК РФ "Получение взятки" и "Легализация денежных средств, добытых преступным путем".
С 20 июля заседания суда из-за плохого самочувствия обвиняемых неоднократно переносились. В начале августа в суд дважды вызвали скорую помощь. У экс-губернатора Сахалинской области медики диагностировали повышенное давление, у его помощника Икрамова - гипертонический криз.