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Мосгорсуд оставил под арестом до 30 ноября обвиняемого в шпионаже украинца Сущенко

Происшествия
25 сентября, 12:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник продлил на два месяца срок ареста гражданину Украины Роману Сущенко, обвиняемому в РФ в шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Сущенко меры пресечения в виде ареста до 30 ноября", - сообщил собеседник агентства.

Сущенко обвиняется по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Как заявили ранее в Центре общественных связей ФСБ, Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины, он был задержан при проведении шпионской акции. По данным ФСБ, он целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Свою вину Сущенко не признает. По словам адвоката Фейгина, Сущенко является собственным корреспондентом агентства Укринформ в Париже, в Россию он приехал в отпуск навестить родственников. Эту информацию подтвердило и украинское информагентство, заявив, что Сущенко работает у них с 2002 года.

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